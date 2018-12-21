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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ ödülleri sahiplerini buldu

Enver Yücel’in ödül alırken görüntüsü

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-Enver Yücel röportaj
-Enver Yücel ile fotoğraf çektirenler
-Ödülün yakın çekim görüntüsü
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Bahçeşehir Üniversitesi, ‘Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversitesi’ oldu İSTANBUL

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ araştırmasında ödüller sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende ‘Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversitesi’ ödülüne bu yıl üçüncü kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) layık görüldü.
TİM tarafından bu yıl üçüncü kez yapılan ve Türkiye’nin en başarılı ihracatçılarının ödüllendirildiği ‘500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ araştırmasında ödüller, sahiplerine takdim edildi. The Grand Tarabya Otel’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çok sayıda davetli katıldı.
‘Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversitesi’ ödülüne layık görülen Bahçeşehir Üniversitesi’nin ödülünü, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel teslim aldı. “Kendi kültürümüzü, medeniyetimizi dünyaya tanıtmak için daha fazla çalışacağız” Ödül töreninde sonra duygu ve düşüncelerini paylaşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Türkiye’de eğitim sektöründen döviz kazandırıcı hizmetler sıralamasında, hizmet sektöründe 3 senedir Bahçeşehir Üniversitesi olarak birinci oluyoruz. Tabii eğitimin getirisi olarak bakıldığı zaman Bahçeşehir Üniversitesinin her yıl yabancı ve 125 ülkeden bin öğrenciyi getirip döviz kazandırıcı, aynı zamanda kültürel boyutu itibarıyla da daha farklı yararları da var. Eğer biz 125 ülkeden öğrencilerimizi çağırıp getirebiliyorsak hem eğitim adına döviz kazandırıyor, hem de turizme de destek oluyoruz ve kendi kültürümüzü, kendi medeniyetimizi görme anlatma şansımız ve fırsatımız oluyor. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımız devam edecek. Şu anda Türkiye’de 140 bin civarında yabancı öğrenci var. 2023’te bu sayının 500 bine çıkması hedeflenmiş durumda. O zaman daha fazla çalışıp daha fazla gayret sarf etmemiz lazım. Eğitim kalitemizi daha da yükseltmemiz lazım ki dünyanın her yerinden daha fazla öğrenci çekebilelim ve gelsin. Bahçeşehir Üniversitesi olarak bizim her yıl alabileceğimiz hem bir kota var, o belli hem de zaten onu dolduruyoruz. Önümüzdeki yıl 1500 öğrenci daha alacağımızı umuyorum.’’ diyen Yücel, kendilerini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti. (DCC-YEŞ- MB-
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