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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - KIRIKKALE

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - KIRIKKALE

- Vatandaşların Mehmetçiğe destek için Türk Bayrakları ile yürümesi - Yürüyüş sırasında tekbir ve slogan atılması - 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İstiklal Marşı okunması - Vatandaşların cadde ve sokaklarda araçlarla konvoy oluşturmasıTürkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Kırıkkale 'de yürüyüş ve konvoy düzenlendiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş ve konvoy düzenledi.
Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesi önünde toplandı.Ellerinde Türk bayrağı ve döviz taşıyan vatandaşlar, tekbir getirip, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Yansın İdlib, yıkılsın Suriye" diye slogan atarak, Zafer, Ankara ve Hürriyet caddelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.Meydanda bulunan Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, daha sonra araçlarıyla kent merkezinde konvoy yaptı.

Şehit Gesi İdlib Rejim Saldırı 

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