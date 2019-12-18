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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA LUMPUR

Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA LUMPUR

- Malezya Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması - Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleriPutrajaya’daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları dolayısıyla düzenlenen törene iştirak etti.

Bakanlık 

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