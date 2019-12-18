Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA LUMPUR
- Malezya Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması - Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleriPutrajaya’daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları dolayısıyla düzenlenen törene iştirak etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım