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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye genelinde 9 yılda 104 bin 531 çocuk kaybolduktan sonra bulundu - Bu çocuklardan 59 bin 435’ini kız çocukları oluşturdu - Kız çocuklarının kaybolma oranı, erkeklerin oranını geride bıraktı

Türkiye genelinde 9 yılda 104 bin 531 çocuk kaybolduktan sonra bulundu - Bu çocuklardan 59 bin 435’ini kız çocukları oluşturdu - Kız çocuklarının kaybolma oranı, erkeklerin oranını geride bıraktı

-Arşiv Görüntü-

2010 Yılı 2008 Yılı Kız Çocuklar 2009 Yılı Irak 

-Daha önce kaybolan çocuklardan ve arama çalışmalarından görüntü

( DİYARBAKIR ) Türkiye genelinde 9 yılda 104 bin 531 çocuk kaybolduktan sonra bulundu- Bu çocuklardan 59 bin 435’ini kız çocukları oluşturdu- Kız çocuklarının kaybolma oranı, erkeklerin kaybolma oranını geride bıraktı DİYARBAKIR

- Türkiye’de 2008-2016 yılları baz alındığında, 9 yıllık sürede 104 bin 531 çocuk kaybolduktan sonra bulundu. Bu çocuklardan 59 bin 435’ini kızlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) edinilen bilgilere göre, 2008-2016 yılları arasında Türkiye genelinde kaybolup bulunan çocukların verileri belirlendi. Buna göre 2008'de 4 bin 517, 2009'da 5 bin 81, 2010'da 8 bin 81, 2011'de 10 bin 67, 2012 yılında 12 bin 474, 2013 yılında 16 bin 218, 2014 yılında 18 bin 696, 2015 yılında 17 bin 706, 2016 yılında ise 11 bin 691 oldu. Verilere göre kayıp 104 bin 531 çocuğun 59 bin 435’ini kız çocukları, 45 bin 96’sını ise erkek çocuklar oluşturdu. Kayıp çocuklardan 11 yaş ve altı 7 bin 114, 12-14 yaş 28 bin 895, 15-17 yaş 68 bin 312 ve yaşı bilinmeyenlerin sayısı da 210 oldu. Diyarbakır’da 5 bin 94 çocuk kaybolduktan sonra bulundu Diyarbakır’da da kayıp oranları yıldan yıla artış gösterdi. TÜİK’in verilerine 11-17 yaş arası kız ve erkek çocuklardan 2008 yılında 38, 2009 yılında 143, 2010 yılında 271, 2011 yılında 867, 2012 yılında 750, 2013 yılında 891, 2014 yılında bin 17, 2015 yılında 969 ve 2016 yılında ise 148 kişi kayıp ilanı verildikten sonra bulundu. En dikkat çekici yıl bin 17 kayıpla 2014 yılı olurken, kayıp ve bulunma olayının en düşük olduğu yıl ise 2008 yılı oldu. Diyarbakır yerelindeki verilerde de kayıp kız çocuklarının, erkek çocuklarına oranla daha fazla olduğu görüldü.

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