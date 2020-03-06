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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA foto muhabirlerine 4 ödül birden

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA foto muhabirlerine 4 ödül birden

Ödül alan fotoğraflar

Yarış Muhabir Toplantı Öğretmen Terör Örgütü 

-Jüri toplantısı
-Akdeniz Üniversitesinde söyleşiler
-Rıza Özel ile roportaj

( ANKARA )- Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 35 yıldır düzenlenen ve medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada İHA foto muhabirleri 4 ödül birden aldı ANKARA

- Türkiye’de 35 yıllık tarihi ile aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 ödülleri açıklandı. İhlas haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisi birincisi, Türkiye Güzellikleri Kategorisi üçüncüsü olurken, Ömer Çetin Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisi ikincisi, Bahadır Muhlis Gökgül ise Günlük yaşam Kategorisinde üçüncü oldu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 35 yıldır düzenlenen ve medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada jüri 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisinde İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri İsmail Coşkun’un Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci günü terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad’dan Akçakale’ye attığı bir roketten kaçan kadınların fotoğrafı birinci olurken, Coşkun’un Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İstanbul’un 3 köprüsü aynı karedeki fotoğrafı Türkiye Güzellikleri Kategorisinde üçüncü oldu. İHA foto muhabiri Ömer Çetin’in, atamasının gerçekleştiğini öğrenen öğretmen Ayşe Altay, eşi ve çocuğunun mutluluk gözyaşlarını yansıtan fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı ikincisi olurken, Günlük Yaşam Kategorisinde Bahadır Muhlis Gökgül’ün, Yozgat'ta çocukların eski halı ve kilimlerle halı saha yaptığını gösteren fotoğraf üçüncü oldu.
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