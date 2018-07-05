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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı - Ekmek zammı - ANKARA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı - Ekmek zammı - ANKARA

- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın ekmek fiyatı konusundaki basın açıklaması - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: - "Ekmek fiyatlarında bir artış gündemimizde var ama bunun en makul seviyede olması için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" - "Yeni belirlenecek olan kilogram başına azami ekmek fiyatı enflasyonun üzerinde olmayacaktır. Halkın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil"

Dera Enflasyon Basın Açıklaması 

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