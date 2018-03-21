- Türkiye Diyanet Vakfından Afrin’e yardım



- Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte özgürlüğüne kavuşan Afrin şehir merkezi ve kırsal noktalarda yaşayan sivillere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda terörden arındırılan Kastel Cindo, Deyr Savan ve Şeran köyü sakinlerine yardım götüren TDV ekipleri, Afrin şehir merkezinin de özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte terör örgütü YPG/PKK'nın tüm tehditlerine rağmen evlerini terk etmeyen sivillere insani yardımda bulundu. TDV Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, Zeytin Dalı Harekâtı ile özgürlüğüne kavuşan Afrin’e milletimizin yardım elini ulaştırmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugüne kadar Mehmetçiğin teröristlerden arındırdığı bölgelerde bulunan sivillere yardımlarımızı ulaştırıyorduk, Afrin şehir merkezinin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte burada da yardımlarımıza başladık. Bu kapsamda temel insani malzemelerin yer aldığı yardım paketlerimizi bölge halkına ulaştırdık. Yine Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarda ürettiğimiz ekmekleri ekiplerimiz ailelere ulaştırdı” dedi.

Yardım faaliyetleriyle birlikte bölge halkının talepleri doğrultusunda battaniye, sıcak yemek ve doktor gibi ihtiyaçları da karşılayabildiklerini ifade eden Erdem, “Yardımlarımızı ulaştırırken aynı zamanda mevcut durumda ihtiyaç tespitinde bulunuyoruz. İdlib, Azez ve El Bab’da bulunan merkezlerimizin koordinesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte terörden kurtarılan her noktada Türkiye'den gönderilen yardımları ulaştırmayı devam edeceğiz” diye konuştu.

(KG-BC -

