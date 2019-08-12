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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili’nde 6 bin 300 hisse daha dağıttı

- Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili’nde 6 bin 300 hisse daha dağıttı

Detaylar

Kurban Bayramı İslam Çekim Gesi 

-Yenişehirlioğlu
-detaylar

( ABİDJAN ) ABİDJAN

- Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde düzenlediği kurban bayramı yardımlarına devam ediyor. Bayramın 2'nci günü 6 bin 300 hisse daha dağıtan TDV gönüllüleri, yardıma muhtaç Müslümanlar için gün boyunca çalışıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temasıyla düzenlenen vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde bayramın 2’nci gününde de kurban yardımlarını sürdürüyor. 900'ü büyükbaş olmak üzere toplamda 6 bin 300 hisse kurbanın dağıtımını gerçekleştirildi.
Hisse dağıtımı çalışmalarına katılan TDV gönüllüsü Aktör Bahadır Yenişehirlioğlu, yaptığı açıklamada, “Bugün kurban bayramının malumunuz ikinci günü ama bizim vazifelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Emanetlerinizi yani Türkiye Diyanet Vakfına verdiğiniz emanetlerinizi bugün arkamda gördüğünüz üzere ikinci gün kesimlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.
Dağıtımlara hız kesmeden devam edildiğine dikkat çeken Yenişehirlioğlu, “Fildişi sahillerindeyiz Abidjan bölgesindeyiz ve ikinci gün çekimlerini yapıyoruz. Emanetlerinizi verdiniz, güvendiniz ve aynı şekilde bizatihi İslami usuller olarak kesimleri yapılıyor ve biz biraz sonra buradaki kesimlerimizi paketleyip buradaki kardeşlerimize sizin adınıza bizatihi teslim edeceğiz. Gönüller köprüsü kurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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