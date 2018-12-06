Türkiye’den Yemen’e acil yardım - SANA

- İHH'nın yaptığı gıda yardımından detaylarSANA (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, “ Yemen Yardım Bekliyor” sloganıyla başlattığı Acil Yardım Kampanyası çerçevesinde 2 bin 600 aileye gıda paketi dağıttı. İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemen ’in Sana, Aden, Al - Mahwit, Al - Hudaydah, Sadah, Marib, Raymah, Amran ve Dhamar bölgesinde yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren 2 bin 600 aileye gıda yardımında bulundu. İçerisinde un, pirinç, şeker, bakliyat, sıvı yağ ve bebek maması bulunan gıda yardımlarından 15 bin 600 Yemen li istifade etti.