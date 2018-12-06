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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’den Yemen’e acil yardım - SANA

Türkiye’den Yemen’e acil yardım - SANA

- İHH'nın yaptığı gıda yardımından detaylarSANA (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, “ Yemen Yardım Bekliyor” sloganıyla başlattığı Acil Yardım Kampanyası çerçevesinde 2 bin 600 aileye gıda paketi dağıttı.
İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemen ’in Sana, Aden, Al - Mahwit, Al - Hudaydah, Sadah, Marib, Raymah, Amran ve Dhamar bölgesinde yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren 2 bin 600 aileye gıda yardımında bulundu. İçerisinde un, pirinç, şeker, bakliyat, sıvı yağ ve bebek maması bulunan gıda yardımlarından 15 bin 600 Yemen li istifade etti.

Bebek Bebek Maması İstifa Gıda Yardımı Hayırseverler 

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