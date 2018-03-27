Türkiye'den sınır ötesine 15 bin kişilik sıcak yemek desteği

-Genel ve detay görüntüler

-Hazırlanan yemeklerin arabaya konulması

-Genel ve detaylar

-İl Müftüsü Mahmut Karatepe’nin konuşması

-Yemeklerin arabalara yüklenmesi



( KİLİS ) - KİLİS



- Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ve çevresinde kurulan çadır kentlere yerleştirilen Suriyelilere Kilis'ten günlük iki çeşit, 15 bin kişilik sıcak yemek gönderiliyor. Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'te yaşayan sivil vatandaşlar, terör örgütü PKK/PYD ile Esad rejiminin saldırılarından kaçan, Kilis’in karşısında bulunan Halep'in Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı çevresinde kurulan çadırlarda yaşayan Suriyelilere günlük 15 bin kişilik yemek gönderiliyor. Bölgedeki çadırlarda yaşayan Suriyelilere Diyanet Vakfı ile Suudi Arabistanlı bir hayırsever tarafından ortak bir girişimle Türkiye'de yapılan sıcak yemekler sınır ötesine götürülüyor. Öncüpınar yakınlarındaki Diyanet Vakfı mutfaklarında hazırlanan iki çeşit ve 15 bin kişilik sıcak yemek, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderiliyor. Yemekler bölgedeki çadır ve çadır kentlere götürülerek, Suriyelilere ulaştırılıyor. İki yılı aşkın süredir Suriye'ye sıcak yemek gönderdiklerini belirten Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, "Şu zamana kadar dış hayır kurumlarının büyük desteği oldu. Pakistan, Malezya, Endonezyalı kardeşlerimizin desteğiyle yeni mutfak ve fırın oluşturuyorduk. 2 yıldan beri 15 bin kişilik sıcak yemek gönderiyoruz, Suriye’ye, Medineli bir zengin kardeşimizin karşılıyor. Diyanet Vakfının şemsiyesi altında bu yardımlarını sürdürüyor. İsminin dahi açıklanmasını istemiyor. Diyanet Vakfı olarak 10 bin kişilik yemeği de karşılıyoruz. Toplam 15 bin kişilik yemek gönderiyoruz. Aynı olarak gelen yardımları, yetmediği zaman kullanıyoruz. 2 yıldan beri devam ediyoruz. Suriye’de dağıtım merkezlerimiz var. Zor şartlardaki kardeşlerimiz dağıtım merkezine gelerek, dağıtım saatini de biliyor. Biz yemeği götürmeden önce Suriyeliler kuyruğa girmiş oluyor" dedi.

(MAD-

