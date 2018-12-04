Türkiye’den ev almak istedi, 30 bin avrodan oldu

-Koç’un konuşması

-Al’ın konuşması

-Dekontlardan görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Kayseri’de bina yapmak için üye toplayan bir kooperatif, 2010’da başladığı inşaatı 2014 yılında tamamladı- Hollanda’da yaşayan ve Türkiye’den ev almak isteyen Özlem Koç, 30 bin avro ödedikten sonra bina yapımı devam ederken kooperatiften ayrıldı- Koç, aradan geçen 5 yıla rağmen kooperatiften parasını tahsil edemedi DİYARBAKIR



- Kayseri’de bir kooperatif, bina yapmak için üye kabul edip para topladı. Türkiye’den ev almak isteyen ve Hollanda’da ikamet eden Özlem Koç kooperatife yaklaşık 30 bin avro yatırdı. Sürenin uzadığı için bina yapımı devam ederken ayrılan ve 5 yıldır parasını tahsil edemeyen Koç, yetkililerden yardım bekliyor. Kayseri’de 2007 yılında kurulan Vuslat Yapı Kooperatifi, bu tarihten itibaren üye kabul edip para toplamaya başladı.

Bir süre boyunca para ödeyip sadece binanın yapılacağı arsayı gören üyelerin şikayeti üzerine 2010 yılında yönetim değişmesiyle birlikte temel atıldı. Kooperatifin açıldığı 2007’den 2013 yılına kadar düzenli olarak aidat ödeyen ve kendisi Hollanda’da yaşayan Özlem Koç, 2013 itibari ile üyelikten ayrıldı. Aradan geçen 6 yılda dönemin kurları ile 45 bin Türk lirasına denk gelen 30 bin avro gönderen Koç, 2014’te tamamlanan evlerin satılmasına rağmen aradan geçen 5 yıl içinde parasını alamadı. Kendisi yurt dışında olduğu için işleri ile akrabası olan yakını aracılığıyla ilgilenen Koç, parasının tahsil edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. “6 senedir paramı alamıyorum” Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine bilgi veren Diyarbakır’da yaşayan mağdur Özlem Koç’un akrabası Abdurrahman Al, Özlem Koç’un Hollanda’da yaşadığını ve kendisinin Türkiye’deki işleri ile ilgilendiğini söyledi.



Al, “Kendisi Kayseri’ye gelirken beni aradı ve bana bir kooperatif var 2007’den beri kaydoldum 2013’te ise ayrıldım dedi.

Bu süre zarfında 30 bin avro para verdim, bu zamana kadar ne bir ev ne de paramı alabildim diye söylemde bulundu. Ben de 2018’in yaz aylarında Özlem Koç Kayseri’ye giderken kendisine eşlik ettim. Vuslat Yapı Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İnci B. ile görüştük. Bize söylediği şu, ben hiçbir şey yapamam, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz dedi.

Bu olayın ardından avukat tuttuk, icra götürdük, bürosunda hiçbir şey olmadığı için icra takibi sonuçsuz kaldı. Mahkemeye verdik ama hiçbir sonuç alamadık. Mahkeme İnci B. adına bir şey olmadığı için bir şey yapamıyor. Devlet büyüklerine sesleniyorum bize yardım etsinler” dedi.

Telefonla bilgi veren Özlem Koç da, kooperatife 2007’de başladıklarını binaların 2014’te bittiğini söyledi.



Koç, “Arkadaşlarımın vasıtası ile girdim. Çıkmak istediğimi söyledim, paramı almak istediğimi kendisine söyledim. 6 sene boyunca toplam 30 bin avro gönderdim. 6 senedir paramı almak için uğraşıyorum. Her seferinde beni oyalıyor, özlem sabret evler satılsın ilk senin paranı ödeyeceğim diyorlar. Mayıs ayında Türkiye’ye geldim, İnci B.’nin yanına Kayseri’ye gittik. İnci B. da iflas ettiğini söyledi.



Ben Türkiye’de ev sahibi olmak istiyordum, bu durumdan kurtulmak için yardım bekliyorum” diye konuştu.

“Özlem Koç’un parasını ödeyeceğiz” Konu ile ilgili ulaşılan Vuslat Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İnci B. ise konunun mahkemeye taşındığını söyledi.



B., şöyle devam etti: “Özlem Koç bizim üyemizdi kendisinin bahsettiği bir meblağ yok, bir şahıs benden para kopartmak için parayı yükseltiyor. Ben bu şahsı tanımıyorum, tehditlerde bulunuyor bana karşı. Hakkında suç duyurusu var, meblağ o kadar değil 45 bin lira ödeme yapıldı. Ortaklığa güvenerek inşaatı yaptım. Daha önce yapılan sıkıntılar söz konusu bizim durum yok. İnşaata yatırıldı paralar, üyeler para yatırmadı, kesin maliyet çıkaramadık resmi olarak. Özlem hanım gibi birkaç kişi daha var mağdur olan, ben de mağdurum, sürekli kendi cebimden para ödedim, kendi altınlarımı bozdurmak zorunda kaldım. Üyelerin yatırdığı para belli, benim çabam içerden paraları toplayıp, bize borcu olanlara ödemek, ben çok daha fazla mağdurum. Biz tahsilat yapmakta sorun yaşıyoruz, kuruş para alamıyoruz. Kooperatif çok zor durumda, kendi büromuz yok, malzemelerimiz koli koli duruyor, evraklarımızı su basıyor. Zaman belirtemiyoruz ama biz özlem hanımın bizdeki parasını ödeyeceğiz, dolandırma söz konusu değil.”

