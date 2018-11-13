Türkiye'de 120. Bilim ve Sanat Merkezi Tavşanlı'ya

-KAYMAKAM YÜKSEL KARA İLE RÖPORTAJ

-OKUL İÇERİSİNDEKİ İNCELEMELER



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde açılan Bilim ve Sanat Merkezi'nin, (BİLSEM) Türkiye'de ilkler arasında yer aldığı belirtildi. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve protokol üyeleri, merkezi gezerek yetkililerden kurumla ilgili bilgeler aldı. Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, yetenekli çocukların kazanımı için BİLSEM'in kazandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Karaboğa, "Tavşanlı'da göreve başladığımızda kendimize büyük hedefler koymuştuk. Bu hedeflerin en önemlisi Milli Eğitim Bakanlığımızın bünyesinde bulunan eğitim kurumları çeşitliliğini de Tavşanlı'ya kazandırabilmekti. Önceliğimizi de üstün yetenekli çocukların eğitim alabilecekleri bir kurumu Tavşanlı ya kazandırabilmekti. Bilim ve Sanat Merkezleri Türkiye genelinde illerde vardı. Sadece, biz Türkiye'nin 120. Bilim ve Sanat Merkezi olduk. İlçe Kaymakamımız Yüksel Kara'nın olağan üstü çaba ve gayretleri var. Mesai kavramı gözetmeksizin gösterilen bir gayretin ve ekip çalışmasının neticesidir. Ben bu çalışmaları ve olağan üstü gayretli arkadaşlarımıza öncelikle Okul Müdürümüz Mustafa Kemal Pişkiner'in şahsından ona destek veren her kademede ki personelimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mustafa Kemal Pişkiner, "Bilim ve Sanat Merkezleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin potansiyellerini daha üst seviyelere çıkartmak için örgün eğitimin dışında ki zamanda geldikleri eğitim kurumları. Özel eğitim genel müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarıyız. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onların bu ilgi ve yeteneklerini daha üst seviyeye çıkartmak için etkinlik temelli proje tabanlı faaliyetler sürdürmekteyiz. Okulumuz 9 Ocak 2018 tarihinde bakanlık oluruyla açıldı. Eylül 2018 tarihinde de eğitime başladı şuan 72 öğrencimiz var, 72 öğrencimizden 52' si daha önce Kütahya'ya Bilim Sanat Merkezi'ne devam eden öğrenciler" şeklinde konuştu.

Kaymakam Yüksel Kara, "Bizler ilçemizde eğitim alanında yaşadığımız gelişmenin mutluluğunu paylaşıp yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere geldik. Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine direk etki eden yeniliklerin arka planındaki insanlar özel yetenekli insanlar. Özel yetenekli çocukların eğitimi ve doğru yönlendirilmesi, imkanların sunulması anlamında önemli rol oynamaktadır. Bilim sanat merkezinde de bu amaca hizmet etmektedir. İlçemizde daha önce bilim sanat merkezi yoktu. Bundan dolayı da öğrencilerimiz Kütahya'ya gidiyordu. Kütahya'ya giderken de ulaşım masraf ve zaman sorunu yaşanıyordu, bu sebepten bir kısım öğrencilerimiz devamsızlık problemi yaşadı. Bir kısmı da okulu bırakmak zorunda kaldı. Bizlerde kendi aramızda çalışma planı hazırladık ve Bilim Sanat Merkezi kurulması ile ilgili çalışmaları başlattık" diye konuştu.

Kaymakam Kara ve yetkililer, İiçe milli eğitim Müdürü ve okul müdüründen BİLSEM'le ilgili bilgiler aldı.

