Türkiye 5 bin 397 Afgan polisi eğitti - KABİL

- Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İçişleri Bakanlığı Müşaviri İlker Türkbayrak'ın röportajı - Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İçişleri Bakanlığı Müşaviri İlker Türkbayrak: - "Afgan polislerin yaklaşık 3 binini kadın polisler oluşturuyor, rakamlara baktığımızda Afgan kadın polislerin yarısı Türkiye'de eğitildi. Bu bizim için çok büyük gurur"KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İçişleri Bakanlığı Müşaviri İlker Türkbayrak, Türkiye'nin 2001'den beri 5 bin 397 Afgan polisi eğittiğini söyledi.
Türkbayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun geçmişe dayandığını, Mustafa Kemal Atatürk ve Amanullah Han döneminde ise bu ilişkilerin daha da güçlendiğini ve artarak bugünlere kadar geldiğini belirtti. Türkiye'nin, her zaman Afganistan 'ın yanında olduğunu ve onu kadim bir dostu olarak gördüğünü ifade eden Türkbayrak, yardımları da bu dostluk gereği yaptığını kaydetti. - 95 farklı alanda polis eğitimiTürkbayrak, Türkiye İçişleri Bakanlığı olarak, Afganistan 'ın polis eğitimine önem verdiklerini vurguladı.İki ülke içişleri bakanlıkları arasında 2001'de yapılan anlaşma kapsamında Afgan polislere 95 farklı alanda eğitim verildiğini dile getiren Türkbayrak, bu sayede içişleri personelinden bin 826 kişinin hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu aktardı.Türkbayrak, 2011'de de iki bakanlık arasında yapılan mutabakatla polis eğitimi konusunda yeni bir aşamaya geçildiğini ve Sivas'taki Polis Eğitim Merkezi'nin (POEM) Afgan polislerin eğitimi için tahsis edildiğini söyledi.
POEM'de 2011'den bugüne, 6 aylık periyodlarla 4 dönem erkek, 7 dönem de kadın polis adayları için toplam 11 dönem kurs verildiğine dikkati çeken Türkbayrak, kurslardan mezun olanların komiser yardımcısı olarak ülkelerinde görev yaptığının altını çizdi. - 3 bin 511 polise eğitim verildiTürkbayrak, POEM'de şu ana kadar bin 954'ü erkek polis adayı, bin 335'i kadın polis adayı ve 222'i polis eğitmeni olmak üzere 3 bin 511 kişiye eğitim verildiğini dile getirdi. Afganistan 'da 157 bin polisin görev yaptığı bilgisini paylaşan Türkbayrak, ''Afgan polislerin yaklaşık 3 binini kadın polisler oluşturuyor, rakamlara baktığımızda Afgan kadın polislerin yarısı Türkiye'de eğitildi, bizim için çok büyük gurur.'' diye konuştu. Türkbayrak, gelecek 4 yılda Afgan Polis Teşkilatı'nda kadın polislerin rolünün artırılmasının planlandığını, bunda Türkiye'nin büyük bir payının bulunmasının kıvanç verici olduğunu belirtti. - Rütbeli polis personeline eğitimAyrıca 2015'te de bakanlıklar arasında yapılan yeni bir anlaşmayla rütbeli 60 polisin, Ankara Polis Akademisi'nden mezun olduğunu ve 20'sinin de bu yıl eğitmen olarak Türk gönderildiğini belirten Türkbayrak, sözlerini şöyle tamamladı:'' Afganistan 'da polislerin eğitimine çok önem veriyoruz, bu ülkede huzur ve refah sağlanırsa ülke kalkınır ve her açıdan gelişir, Türkiye olarak bundan sonra da polis eğitimine devam edeceğiz, Afganistan ile askeri iş birliğimiz de çok eskilere dayanıyor, Afganistan ulusal ordusunun ilk eğiticileri, Mustafa Kemal Atatürk tarafından gönderilen Türk subaylardır.''
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