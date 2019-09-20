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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye 149 ülke ile birlikte 'İklim' grevi yaptı

Türkiye 149 ülke ile birlikte 'İklim' grevi yaptı

Etkinlikten görüntü

İklim Değişikliği İsveç Grev 

-Başkan ile röportaj
-Atlas ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) Türkiye 149 ülke ile birlikte "İklim" grevi yaptı- 'Küresel İklim Grevi'ne Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da destek verdi İSTANBUL

- Türkiye dahil 150 ülkede gerçekleşen Küresel İklim Grevi'nin İstanbul'daki adresi Kadıköy oldu. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda toplanan yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekti. Greve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da destek verdi.150 ülkede bugün eş zamanlı gerçekleştirilen Küresel İklim Grevi'nin İstanbul'daki adresi Kadıköy oldu. 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı etkinliğe destek için Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ardından Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na geçti. Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da katılarak destek verdi. Yoğurtçu Parkı'nda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Bu grevin mimarı İsveçli 16 yaşındaki Greta. Kadıköy’de onun muralını da yaptık. Gelecek onların, gelecek çocukların. Bizlerden onlar devralacak. Geleceklerine sahip çıkıyorlar. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Onların önünü açarak geleceklerine sahip çıkmaları için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.
Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda renkli görüntüler oluştu. Genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da, "Geleceğimizi geri getirmeye çalışıyoruz. Her kişi buradaki buna destek oluyor” şeklinde konuştu.

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