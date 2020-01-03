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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- TürkAkım, Bulgaristan’da günde 5 kilometre ilerliyor

- TürkAkım, Bulgaristan’da günde 5 kilometre ilerliyor

havadan görüntüler

( SOFYA ) SOFYA

Sosyal Medya Canlı Yayın Gesi Boru Hattı Helikopter 


- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, TürkAkım Gaz Boru Hattı'nın inşaat çalışmalarını yerinde denetledi. Borisov, günde 5 kilometre boru döşendiğini belirtti.
Görni Dıbnik bölgesindeki inşaat sürecini helikopterden sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlayan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi için tam kapasite çalışıldığını belirtti.
Günde 5 kilometre boru döşendiğini kaydeden Borisov, hattın 11 ilin arazisinden geçtiğini belirtti.
Hattın çok hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Borisov, Bulgaristan’ın AB üyesi olarak gereken tüm prosedürleri yerine getirdiğini vurguladı. TürkAkım boru hattını Brüksel’de BalkanAkım olarak tanıttıklarını vurgulayan Borisov, neden olarak ise Balkan ülkelerine hizmet verecek olmasını gösterdi. Borisov, hattın Mayıs ayı sonu itibarı ile hazır hale geleceğini ifade etti.

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