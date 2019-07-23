Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Türk Yıldızları'nı ve Solo Türk’ü binlerce kişi izledi

Türk Yıldızları'nı ve Solo Türk’ü binlerce kişi izledi

Gösteriden detaylar

Ölümsüz Gösteri Uçuşu 

-Vatandaşlardan detaylar
-Genel görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadele'nin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında F-16 uçağı ile gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi alana gelen binlerce kişi izledi. Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Olimpiyat Parkı'nda Türk Yıldızları ile Solo Türk pilotları Erzurum semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlardan tam not alan gösteri, zorluk derecesi yüksek hareketler sırasında ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteri için Olimpiyat Parkını tıklım tıklım dolduran binlerce kişi uçuşlar sırasında telefon ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştirdi.
İlgili Foto Galeriler
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Düzcede Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorDüzcede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Şehit Binbaşıya Son GörevŞehit Binbaşıya Son Görev
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı