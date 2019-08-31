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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türk Yıldızları muhteşem gösterisiyle Aksaray semalarını renklendirdi

Türk Yıldızları muhteşem gösterisiyle Aksaray semalarını renklendirdi

Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları

Yamaç Paraşütü Efes Gösteri Uçuşu 

-İzleyiciler görüntü
-Milletvekili Cengiz Aydoğdu Röp.
-Vatandaşlar Röp.
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Türkiye'nin milli gururu Türk Yıldızları, Aksaray semalarında yaptığı gösteri uçuşuyla nefesleri kesti. Türk Yıldızları, Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası kapsamında Aksaray semalarında nefes kesen bir gösteri yaptı. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Stadyumundan izlenen gösteriye binlerce vatandaş katıldı.
Türk Yıldızları pilotları uçaklarıyla Aksaray semalarında muhteşem bir gösteri yaparken, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Türk Yıldızları’nın gösterisini izlemeye gelen vatandaşlar gösterinin gurur verici olduğunu belirterek, gösteriden dolayı Türk Yıldızlarına teşekkür etti. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise, “Dünkü elim kaza olmasaydı çok daha güzel ve gösterişli bir şey olacaktı. Ama o kaza biraz bazı etkinliklerimizi iptal etmemize sebep oldu. Fakat neticede burada Türk Yıldızları’nın gösterisi yamaç paraşütü sporunun üzerinde, o gösteriyi zenginleştirsin diye yaptığımız bir şeydi” dedi.

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