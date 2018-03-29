Türk ve Suriyeli vatandaşlardan Zeytin Dalı Harekatına destekler sürüyor

-Türk ve Suriyeli vatandaşlardan destek açıklaması



( KİLİS )- Tel Rıfat’ın teröristlerden arındırılması için Mehmetçik’e destek sürüyor KİLİS



- Kilis’te Türk ve Suriyeli vatandaşlar, Afrin’den sonra Tel Rıfat’ta da sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdi. Afrin’in Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından teröristlerden arındırılarak yerli halka teslim edilmesi Kilis’te vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Harekatın 58’nci gününde memleketine kavuşmanın sevincini yaşayan halk diğer bölgelerinde bir an önce teröristlerden arındırılmasını istiyor. Kilis’te yaşamlarını sürdüren Suriyeli sığınmacılar, Tel Rıfat’tın da bir an önce teröristlerden arındırılmasını ve oradan göç etmek zorunda bırakılan halka bırakılması için mücadele veren Türk ve Suriyeli askerlere dua ederek tam destek verdi. (BB-

