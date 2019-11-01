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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk ve Rus ortak devriyesi bitti

Türk ve Rus ortak devriyesi bitti

Askeri konvoy

Güvenli Bölge Gesi 

-detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerleri arasında başlayan ortak devriye 4 saat aranın ardından son buldu. Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatın gereği Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya arasında ilk defa başlayan kara ortak devriyesi Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli köyü karşısında bulunan Suriye’nin Derbesiye Kasabasına bağlı Şeyrik köyünde saat 12.00’da başladı.
Resulayn’dan Kamışlıya ve Derbesiye bölgesinde başlayan ortak kara devriyesi 4 Türk zırhlı aracı ve 4 Rus zırhlı aracı ile yapıldı. Daha önce EYP’lerden temizlenen güvenli bölgede gerçekleştirilen devriyelere İHA’lar da eşlik etti. Suriye’nin Şerik köyünün güneyine doğru 10 kilometre gidildi. Yaklaşık 4 saat süren devriye sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tekrar Türkiye sınırına giriş yaptı.
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