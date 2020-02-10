Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada



- Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından heyetler bugün bir kez daha bir araya geldi. Öğlen saatlerinde başlayan görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması, Rusya Federasyonu tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katıldığı öngörülüyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü iki tur halinde 3'er saatlik yapılan görüşmelerden sonra sahada sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu aktarılmıştı. Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırdıktan sonra bugün öğlen saatlerinde tekrar bir araya geldi. Görüşmenin yine 3 saat sürmesi bekleniyor. (MH-BC-SO-Y)



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