Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk ve Dünya Tarihi eserlerinin maketlerini yaptılar

Türk ve Dünya Tarihi eserlerinin maketlerini yaptılar

Okuldan görüntüler

Farkındalık Öğretmen Mimari Gesi Öğrenciler 

-Yapılan maketlerin görüntüleri
-Öğrenci röportajları
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ülkelerin ve şehirlerin simgesi haline gelmiş Türk ve Dünya Tarihi eserlerinin tüm özelliklerini birebir yansıtarak 3 boyutlu maket haline getirdi. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tarih öğretmeni Burcu Yılmaz öncülüğünde ‘Geçmişin İzinde Türk ve Dünya Yapılarını Tanıyorum’ projesi kapsamında ülkelerin ve şehirlerin simgesi haline gelen kültürel mirasları maket haline dönüştürdü. Bu proje ile öğrenciler, kültürel yapıların özelliklerini, nerede olduğunu ve hangi amaçla yapıldığını görerek öğreniyor. Türk ve Dünya tarihindeki önemli eserleri 3 boyutlu maketlere yansıtan öğrenciler hem derste konuları daha iyi anlıyorlar hem de öğrencilerin bu eserleri unutmamaları amaçlanıyor. Öğrenciler tarafından yapılan Anıtkabir, Çin Seddi, Mevlana Türbesi, Sultan Ahmet Cami gibi birçok eser okul içerisinde kurulan müzede sergileniyor. Nazife Bulut isimli öğrenci yaptığı açıklamada “Bu maketler sayesinde geçmişimizi öğrenmiş olduk. Mesela yapıtlarımızın nerede olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Bunları öğrenmiş olduk. Şehirlerini, ülkelerini öğrenmiş olduk. Mesela ben Anıtkabir’i yapmıştım, İsmet İnönü’nün mezarı da varmış içerisinde bunu bilmiyordum onu da öğrenmiş oldum. Benim için çok faydalı oldu” dedi.
Tarih Öğretmeni Burcu Yılmaz ise Projemizin adı ‘Geçmişin İzinde Türk ve Dünya Yapılarını Tanıyorum’ Bu projedeki amacımız öğrencilerimizin kültürel yönden gelişimine destek olmak. Aynı zamanda Türkiye’deki ve dünyadaki somut olan kültürel miraslarımızdan anıtlar ve mimari yapılar hakkındaki bilgilerini ve farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Bu projenin yapımında öğrencilerimiz tamamen aktif rol üstlendiler. Kendileri seçtiler çalışmak istedikleri mimari yapıları. Bu yapıları yaparken hem yapının özelliklerini hem mimarını hem de hangi amaçlarla yapıldığını ve dünyanın ya da Türkiye’nin neresinde olduğu konusunda fikir sahibi oldular. Yani projemizin amacına ulaştığını gördük ve gözlemledik” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
En İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe TaşlarıEn İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe Taşları
Ev Kütüphanesi Tasarım FikirleriEv Kütüphanesi Tasarım Fikirleri
En Modern Pencere TasarımlarıEn Modern Pencere Tasarımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı