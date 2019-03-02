Türk üniversiteleri Tunuslu öğrencilerle buluştu - TUNUS
: - Kültür Şehri Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara katılanlar - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan'ın fuarın açılışı yapması ve stantları gezmesi - Fuara katılan Türkiye Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeleri - Fuardaki stantları gezen Tunus luların üniversiteler ile ilgili bilgi ve çeşitli formlar alması - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ile röportaj - Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı ile röportajTürkiye Maarif Vakfının Tunus 'ta gerçekleştirdiği eğitim fuarı, Tunus lu öğrencileri, Türkiye'nin farklı yerlerinden fuara gelen üniversitelerle buluşturdu.Başkent Tunus 'ta Kültür Şehri Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Torpil ve Hasan Yavuz'un yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Cufalı katıldı. Arnavutluk'ta Maarif Vakfına ait Tiran New York Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi ile yurt dışındaki üniversitelerin yanı sıra Türkiye genelinden yedisi özel, yedisi devlet üniversitesi olmak üzere 16 üniversite Tunus lu öğrencilerle bir araya geldi.Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika coğrafyasındaki üniversite eğitimi düzeyinde düzenlenen ilk fuarın Maarif Vakfına nasip olduğunu belirterek, " Tunus ve Türkiye, kültürel, toplumsal ve tarihi değerleri birbirine çok yakın iki ülke. İki ülkenin birbirine yaklaşması ve iş birliğini geliştirebilmesi için bu fuarlar da çok büyük fırsat." diye konuştu. Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı da Maarif Vakfının daha önce Sudan ve Mali'de gerçekleştirdiği fuarların ardından Tunus 'a geldiğini anlatarak, "Vakıf olarak ülkeler arasındaki köprüleri açık tutmayı önemsiyoruz. Ülkemizdeki eğitim alanındaki altyapıyı başka ülkelere taşımak ve buradaki insan kaynağına katkı sağlamak istiyoruz. Bu fuarın iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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