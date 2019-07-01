Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk üniversiteleri Afganistan'da tanıtıldı - KABİL

Türk üniversiteleri Afganistan'da tanıtıldı - KABİL

- Tanıtım stantlarından detaylar - Turkey Study Center Müdürü Muhammet Aralı'nın röportajıKABİL (AA) - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 8 üniversite, Afganistan 'ın başkenti Kabil'de düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"nda Afgan öğrencilere tanıtıldı.Türk Hava Yollarının (THY) desteklediği ve Turkey Study Center'ın organize ettiği fuarın açılış törenine katılan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.Turkey Study Center Müdürü Muhammet Aralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC'de faaliyet gösteren 8 üniversiteyle Kabil'de bu fuarı düzenlediklerini söyledi.

Afganistan 'ın, Türkiye'ye öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında 5. olduğunu ifade eden Aral, Kabil'de ilk kez düzenledikleri bu fuar sayesinde Afgan öğrencileri, Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde ağırlamak istediklerini belirtti.
Aral, Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri eğitimle daha da kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Açılış Töreni Muhabir Başkent Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı