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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri şehitleri yad etti

Türk Silahlı Kuvvetleri şehitleri yad etti

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Şehit Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım 

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( ANKARA ) ANKARA

- Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenledi.
Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, 26 Aralık 2018 tarihinde Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenlendi.
Genelkurmay Başkanlığı, düzenlenen etkinliğin video sunu sosyal paylaşım sitesi YouTube’de paylaştı.
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