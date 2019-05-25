-Mürettebatın ‘çimavira’ selamı



( İSTANBUL ) Türk savaş gemilerinden Barbaros Hayreddin Paşa’ya "çimariva" selamı İSTANBUL



- Denizkurdu-2019 Tatbikatında görevlerini tamamlayan 4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Tatbikattan dönen gemiler Barbaros Hayreddin Paşa’ya "çimariva" selamı verdi. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 131 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatında görevlerini tamamlayan TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları birliklerine dönmek üzere saat 10.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği olan “çimariva” selamı veren gemiler daha sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

