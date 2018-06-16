Türk Polisinin merhameti



- Malatya’da bir polis memurunun susayan sokak köpeğine elleri ile su vermesi amatör kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tıklanma rekorları kırdı. Görüntüler Malatya’nın en işlek caddesi olan İnönü Caddesinde çekildi. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde bir trafik polisi susayan bir sokak köpeğine eğilerek elleri ile su içiriyor. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler izleyenleri duygulandırırken, polis memurunun yaptığı davranış hayvanseverler tarafından da takdirle karşılandı.

