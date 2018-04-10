Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü - SAKARYA
- İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın tören mangasını selamlaması - Atatürk Anıtı'na çelenk koyma - Şehitler için saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın konuşması - İlkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Sadıkoğlu'nun "Türk polisi" şiirini okuması - Kaya ve protokol üyelerinin açılışını yaptığı sergiyi gezmesi Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümüSAKARYA (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolasıyla tören yapıldı. Sakarya 'da, Demokrasi Meydanı'nda tören mangasını selamlayan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Şehitler için saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Kaya, insanların ve toplumların en temel ihtiyaçlarından birinin güvenliklerinin karşılanması olduğunu söyledi.
Kaya, bu amaçla tarihin her döneminde güvenlik teşkilatlarının çeşitli isimlerle hep var olduğunu aktararak, dün olduğu gibi bugün de vatandaşların can, mal ve namusunun korunması, devletin bekası, milletin bütünlüğü için canlarını seve seve feda etmeye hazır olduklarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 62 meslektaşının gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüğünü vurguladı.Güvenlik kuvvetlerinin başarısının halkından aldığı destekle doğru orantılı olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:" Sakarya polisi olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de halkımızı hep yanımızda gördük. Dileğimiz, bu desteğin artarak devam etmesi ve toplumun tüm katmanlarının suçla mücadeleye katılmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur.' anlayışını rehber edinmiş ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi şeref bilmiş tüm mensuplarımızın ve ailelerinin polis gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."Tören, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Sadıkoğlu'nun "Türk polisi" şiirini okumasıyla sona erdi.Etkinliğin ardından Kaya ve protokol üyeleri, polis teşkilatında kullanılan malzemelerle fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını yaptı.