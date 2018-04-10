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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü - BOLU / KOCAELİ

Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü - BOLU / KOCAELİ

BOLU: - Çelenk konulması - İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın konuşmasıKOCAELİ: - Kültür Tepesi'ndeki törenden detay görüntüler - İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin Atatürk anıtına çelenk bırakması - İzmit Polis Şehitliği'nde düzenlenen programdan detay görüntüBOLU / KOCAELİ (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolasıyla tören yapıldı. - Bolu Bolu 'da Anıtpark'ta düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Türk polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı insan haklarına saygılı demokratik laik ve sosyal hukuk devleti sınırları içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Teknolojinin her türlü gelişimini yakalayarak hukuk kuralları içinde hareket eden anayasal sistemimizin kararlı koruyucusudur."Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Yunus ekipleriyle araçlı ekiplerin geçit törenini izledi. - KocaeliKocaeli'nin İzmit ilçesinde de Kültür Tepesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile Polis Emeklileri Derneği Başkanı Mehmet Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Denizci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yılını gururla kutladıklarını belirterek, ülkenin içerisinden geçtiği zor günlerde teşkilat olarak dik durmaya devam ettiklerini söyledi.

Törene, emniyet mensuplarının yanı sıra askeri ve mülki erkan da katıldı.
Etkinlikler kapsamında daha sonra İzmit Polis Şehitliği'nde şehit kabirlerine karanfil bırakılıp, Kur'an - ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Şehit Saygı Duruşu Hukuk Devleti Anayasa Irak 

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