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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - KASTAMONU

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - KASTAMONU

- Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenden detaylar - Celenk sunulması - Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret edilmesi - Vali Yaşar Karadeniz'in konuşması - İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak'ın konuşmasıTürk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - Kastamonu , Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat ve Sinop'ta Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendiKASTAMONU (AA) - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü, Kastamonu , Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat ve Sinop'ta törenlerle kutlandı. Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Buradaki törenin ardından Karabulak ile Sülün, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletimizde polisin yeri farklı. Emniyet Teşkilatı, halkımızın gözünde en güvenilir teşkilatlardan biridir. Bu özelliği sürdürmek, hepimize düşen ortak görevdir." dedi.
Karabulak da kentte asayiş ve trafik güvenliği tedbirlerini azami derecede almaya çalıştıklarını belirterek, "Bir önceki yıla göre asayiş ve trafiğe yarı yarıya yaptığımız katkı var. Kastamonu 'da huzur ve güveni sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da 7 gün 24 saat halkımızın emrindeyiz." diye konuştu.

Trafik Güvenliği Polis Saygı Duruşu 

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