Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü - TEKİRDAĞ
- Törene katılan polislerden görüntüler - Anıta çelenk bırakılması - İstiklal Marşı ve Saygı duruşundan görüntü - İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın konuşması TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Aydın, törende yaptığı konuşmada polis teşkilatının Atatürk ilke ve inkılapları doğrultunda hareket ettiğini söyledi.
Türk polisinin 15 Temmuz darbe girişimini, halkın da desteği ile geri püskürttüğünü aktaran Aydın, "Şanla, şerefle bir maziye sahip olan Türk Polis Teşkilatı 173'üncü kuruluş yıl dönümünde bir önceki yıllardan daha ilkeli, daha atak olarak, teknolojik tüm imkanlardan faydalanarak terörle mücadele kapsamında daha önce yapmış olduğu tüm çalışmaları devam ettirecektir. Hain FETÖ, terör örgütü DHKP - C, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerine karşı bugüne kadar yapmış olduğu mücadeleye, bugünden sonra da devam edeceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karabaş, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin sonunda polisler, anıtın önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.