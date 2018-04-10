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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü - BURSA

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü - BURSA

- Toplu fotoğraf çekimi - İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın öğrencilerle ilgilenmesi - Öğrencilere narkotik köpeğinin gösteri yapması - Öğrencilerin polis araçlarına binmeleri - İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile röportajBURSA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bursa 'da kutlama programı gerçekleştirildi.
Bursa 'da merkez Osmangazi ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk koyan İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve beraberindekiler, Vali İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti.Kutlamalar çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden 500 ilkokul öğrencisi için özel eğitimli narkotik köpeği ve bomba arama köpeğiyle gösteri yapıldı.Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleriyle fotoğraf çektiren öğrenciler, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmalarını inceledi ve zırhlı araçlara bindi.İl Emniyet Müdürü Ak, burada yaptığı konuşmada, daha güvenli bir Bursa için hizmet verdiklerini belirterek, "İnşallah bundan sonra daha iyi, verimli hizmetleri şehrimize, insanlarımıza sunacağız. Huzurlu, güvenli bir gelecek için güvenli bir Bursa olsun." dedi.

İlkokul Öğrencisi Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Narkotik Öğrenciler 

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