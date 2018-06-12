-Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan konuşması

-Protokol imza töreni

-Teşekkür belge takdimi



( ANKARA )- Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar:- ''Ülke olarak, millet olarak sahip olduğumuz bu güçlü mirası korumak, yaşatmak ve tanıtmak için coğrafi işaretleri bir araç olarak görmemiz gerekir''- ''2017 yılı sonunda tescili olmayan ilimiz kalmamış oldu'' ANKARA



- Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Adalet Bakanlığı Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında patent, marka, tasarım ve diğer sınai mülkiyet hakları konusunda gerçekleştirilecek eğitimler ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalarda iş birliğinin artırılması ve güçlendirilmesi konularını içeren bir protokol imzalandı. Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, ''Pek çok coğrafi işaretimize baktığımızda bugünkü zirve seviyesine gelmesinin arka planında sayısız tekrarın olduğunu görüyoruz. Sanatçıların eliyle, üreticilerin eliyle, zanaatkarların eliyle sayısız tekrarın, sabrın, emeğin coğrafi işaretlerin gelişim sürecinin arkasında bulunduğunu biliyoruz. Bizim ülke olarak, millet olarak sahip olduğumuz bu güçlü mirası korumak, yaşatmak ve tanıtmak için coğrafi işaretleri bir araç olarak görmemiz gerekir diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. ''2017 yılı sonunda tescili olmayan ilimiz kalmamış oldu'' Coğrafi işaretin kalite ve güvenilirliğin sağlanması ve sürdürülmesi noktasında önemli bir işlev gördüğünü kaydeden Başpınar konuşmasına şöyle devam etti: ''Coğrafi işaretler kendine has özellikleriyle diğer haklardan biraz farklılaşıyor. Coğrafi işaretler belirli bir yöreye, bölgeye hitap ediyor. O nedenle coğrafi işaretlerin iyi kullanıldığı ve sistemin iyi işlediği bir ortamda bölgenin, yerel kalkınmanın sağlanması ve ekonomik gelişime katkı sağlamış oluyor. 2017 yılına baktığımızda coğrafi işaretler açısından bir atılım yılı diyebiliriz. 100 yeni tescil gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra coğrafi işaret başvurusu olmayan, tescili olmayan illerimizde yoğun çalışmalar gerçekleştirerek, 2017 yılı sonunda tescili olmayan ilimiz kalmamış oldu. Tescil faaliyetlerine baktığımızda yağmış olduğumuz tüm çalışmalarla beraber en son aldığım bilgiye göre 349-350 civarında bir coğrafi işaret tesciline Türkiye kavuşmuş durumda. 400 civarında coğrafi işaretin işlem süreci de devam ediyor.'' ''8 ana faaliyet konusu 180 iş kolunda hüküm ve tutuklularımızın bir değer olarak kabul etmekteyiz'' Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan ise İş Yurtları Kurumu'nun uzun yıllardır birçok çalışmaya imza attığını belirterek, ''Kurumumuzun marka değeri, kamusal kimlik çalışmaları ve bu anlamda ilerde yapılacak olan faaliyetlerde bütün kamu kurumları paydaşları ve özel paydaşların kurumumuza yaklaşımını artırmak için son günlerde ciddi çalışmalar yapmaktayız. İş Yurtları kurumu olarak şu an itibariyle 296 İş yurdu müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekteyiz. 8 ana faaliyet konusu 180 iş kolunda hüküm ve tutuklularımızın bir değer olarak kabul etmekteyiz. Onların infazdan sonra topluma birer faydalı birey olmaları noktasında eğitimleri, mevcut mesleklerinin korunması ya da yeni meslek edinmeleri noktasında gayret gösteriyoruz'' şeklinde konuştu.

Coğrafi işaretlerin yılların tarihsel boyutunda emek ve alın teriyle, sevgiyle yoğrulmuş ve bugünlere taşınmış eserlerden oluştuğunu vurgulayan Atan, ürünlerin bütün dünyaya tanıtımını ve tescilini sağlayacak önemli bir unsur oması sebebiyle tarihsel ürünlere sahip çıkma noktasında sorumluluk hissettiklerini kaydetti.

Başpınar ve Atan'ın himayelerinde İş Briliği protokolü imzalanmasının ardından teşekkür belgelerini takdim törenine gerçekleşti.

