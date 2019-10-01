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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
'Türk milleti Doğu Türkistan'ın gerçek sahibidir' - ANKARA

'Türk milleti Doğu Türkistan'ın gerçek sahibidir' - ANKARA

"Türk milleti Doğu Türkistan'ın gerçek sahibidir" - ANKARA - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklaması - Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk'ün açıklaması"Türk milleti Doğu Türkistan'ın gerçek sahibidir" - Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk: - "Doğu Türkistan, Türk milletinin Kıbrıs meselesi gibi namusudur. Hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir. Türk milleti Doğu Türkistan'ın gerçek sahibidir" - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: - "(Doğu Türkistan'da yaşananlar) Birilerinin vicdanlarının sızlaması için daha kaç Müslümanın kanı akmalı"ANKARA (AA) - Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Doğu Türkistan, Türk milletinin Kıbrıs meselesi gibi namusudur. Hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir. Türk milleti Doğu Türkistan'ın gerçek sahibidir." dedi.
Türkiye Kamu - Sen üyeleri, Doğu Türkistan'da yaşananlara ilişkin Ulus heykel önünde basın açıklaması yaptı.Grup adına konuşan Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çin'de yaşananların boyutlarının soykırıma dönüştüğünü iddia etti.Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına son vermenin, insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluk olduğunu dile getiren Kahveci, "Birilerinin vicdanlarının sızlaması için daha kaç Müslümanın kanı akmalı? Kaç çocuk zehirli gazlarla boğulmalı? Kaç kadına tecavüz edilmeli? Kaç genç parçalanmalıdır?" dedi.
Birleşmiş Milletleri (BM), duruma müdahale etmek ve olayların önlenemez noktalara gelmesini engellemek için harekete geçmeye çağıran Kahveci, "İşgalin 70. yılında Türkiye Kamu - Sen olarak insanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden önce ulusal ve uluslararası tüm yetkilileri Doğu Türkistan'da yaşanan bu katliamı durdurmak üzere yetkili organlarını harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya çağırıyoruz." diye konuştu.
Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk de 3 ile 5 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman Türk'ün kamplarda işkence gördüğünü, her türlü insan hakları ihlallerine maruz kaldığını söyledi.

Burada yaşananların, BM ve uluslararası kuruluşların raporlarıyla ortaya çıktığını belirten Tümtürk, din adamlarının, halk ozanlarının, milli şairlerin "ideolojik arındırma" ve "mesleki kurs edinme" adı altında "soykırımın birer malzemesi" haline getirildiğini ileri sürdü.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmasını eleştiren Tümtürk, bu tutumun devam etmesi halinde protestolarını İBB önünde yapmak için hazır olduklarını söyledi.

Tümtürk, "Doğu Türkistan, Türk milletinin Kıbrıs meselesi gibi namusudur. Hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir. Türk milleti Doğu Türkistan'ın gerçek sahibidir." dedi.

Siyasi Parti Basın Açıklaması Uluslararası Harekete Geç İnsanlık Dramı 

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