Türk Kızılayından Suriyeli ailelere gıda yardımı - HATAY
- Türk Kızılayından Suriyeli ailelere gıda yardım - Kayıtlardan detaylar - Yardımların dağıtılmasıTürk Kızılayından Suriyeli ailelere gıda yardımıHATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki 200 Suriyeli aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldı.Kızılay Reyhanlı Şube Başkanlığınca ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek, yardımlar dağıtıldı.Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyledi.
Ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini aktaran Horoz, ''Aileler kayıt altına alınarak gıda kolilerimizi ve battaniyeleri elden teslim ettik.'' dedi. Horoz, saha çalışmalarına devam ettiklerini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.