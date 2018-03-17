Türk Kızılayı'ndan Suriyeli yetim çocuklara oyuncak - HATAY
- Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nden detaylar - Suriyeli yetim çocuklara oyuncakların hediye edilmesi - Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu'nun konuşması - Kızılay Çocuk Dostu Alanı Sorumlusu Yağmur Bilmez'in konuşmasıTürk Kızılayından Suriyeli yetim çocuklara oyuncak - Kızılay'ın Ankara, Kayseri, Erzincan ve Eskişehir şubelerince toplanan çeşitli oyuncaklar, Hatay 'daki Suriyeli yetim çocuklara dağıtıldıHATAY (AA) - Türk Kızılayı Ankara, Kayseri, Erzincan ve Eskişehir şubelerince toplanan oyuncaklar, Hatay 'daki geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli yetim çocuklara ulaştırıldı.Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ndeki çocukları ziyaret ederek çeşitli oyuncaklar dağıtan Türk Kızılayı yetkilileri, merkezdeki Kızılay Çocuk Dostu Alanı'nda yetimlerin yaptıkları resimleri inceledi, çaldıkları bağlamayı dinledi.Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, burada yaptığı açıklamada, 4 şube olarak "Şefkat Nöbeti" yardım kampanyası kapsamında geçici barınma merkezini ziyaret ettiklerini söyledi.
Yetim çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Hizanlıoğlu, Türk Kızılayı olarak her zaman çocukların yanında olduklarını dile getirdi.Kızılay Çocuk Dostu Alanı Sorumlusu Yağmur Bilmez de çocuklarla psikososyal faaliyetler yaparak sosyalleşmelerine katkı sağladıklarını kaydetti.