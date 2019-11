Türk kadınlarının yeni gözdesi wayuu tekniği

-El işlerinden detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Dünyanın merak saldığı tekniği ev hanımları uyguluyor- Öğretici Serip Taşkın: "Bu tekniği kullanabileceğimiz her şeye uygulayabiliyoruz"- 75 yaşındaki kursiyer Zeynep Kocabıyık: "Örgüyle uğraşmak benim için terapi oluyor" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan kurslarda el işine merak salan kadınlar, Kolombiyalı kadınların ‘wayuu’ tekniğini kullanarak çeşitli örgü ürünler yapıyor.Odunpazarı Meslek Edindirme Kursları (OMEK) bünyesindeki Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezinde kadınlara yönelik ücretsiz kurslar veriliyor. Evde oturmak yerine kurslara katılan kadınlar, öğrendikleri teknikler ile kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bu kapsamda çeşitli figürler ortaya çıkaran maharetli kadınlar, yeni ürünler yapmanın mutluluğunu da yaşıyor. Son olarak Kolombiyalı yerlilerin kullandığı wayuu tekniğini öğrenen kadınlar bu teknik ile çanta ve şapka gibi ürünleri süslüyor.Konuyla ilgili konuşan kursiyerlerden Zeliha Ay, öğrendikleri tekniğin özel bir teknik olduğunu belirterek, "Emekliyim, boş zamanlarımda buraya gelmeye karar verdim. Burada wayuu çanta yapıyoruz. Bu çok özel bir nakış tekniği ve özel bir çalışma gerektiriyor. Zor ama öğrenmeye çalışıyoruz. Belediye duyurularını takip ediyordum. Burayı gördüm ve gelip bizzat öğrenmek istedim. Belediyemize bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Herkesin de buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

"Örgüyle uğraşmak benim için terapi oluyor"Kursiyerlerden 75 yaşındaki Zeynep Kocabıyık da el işleriyle uğraşmayı çok sevdiğini söyleyerek, "Buraya severek geliyorum. Burada ikinci yılımın içerisindeyim ve çalışmak çok hoşuma gidiyor. İşimizi yapıyoruz buraya severek geliyorum. Evde de işim bitmiyor ki buraya gelerek dinlenmiş oluyorum. Buradaki arkadaş ortamımız da çok iyi ve örgüyle uğraşmak benim için bir terapi oluyor. Evde çok dışarı çıkmıyordum biraz daha sosyalleşmeye başladım. El işlerini yapmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Bu tekniği kullanabileceğimiz her şeye uygulayabiliyoruz"OMEK bünyesinde kurs veren Serip Taşkın ise "Kolombiyalı yerli kadınların yaptığı bir tekniği yapıyoruz. Wayuu tekniği ile şu anda çantalar yapıyoruz. Bu tekniği kullanabileceğimiz her şeye uygulayabiliyoruz. Şapka süslerinden ev dekorasyonlarına kadar uygulayabiliyoruz. Bu şekilde iki senedir kursa devam eden öğrenciler var. Bu sene 25 sabahçı 25 öğlenci olmak üzere iki grubum var. Geçen seneki ürünlerimizle yaptığımız sergide ürünler çok beğenildi ve bu sene talep patlaması oldu" ifadelerini kullandı.



