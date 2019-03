Türk İşi Dondurma’nın Galası Yapıldı

-Röportajlar



- Yapımcı Mustafa Uslu yeni filmi Türk işi Dondurma’yı İHA mikrofonlarına anlattı.Uslu ; “Türk işi Dondurma; Türk sinemasının kendi sinemacıları, kendi evlatları tarafından ihanete uğradığı şu günlerde Türk sinemasına iyi gelecek bir film.”Yönetmen Ulkay; “Benim asıl amacım seyredilebilir filmler üretmek” İSTANBUL -İHA- AYLA’nın yönetmeni Can Ulkay’ın yönettiği, Gürkan Tanyaş’ın senaryosunu yazdığı, yaşanmış bir hikayeden esinlenilerek sinemaya uyarlanan Türk İşi Dondurma filmi Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ve WillThorpMarleenMathews, Tristan Alexander ve James Farleygibi yerli ve yabancı yıldızları bir araya getiriyor. Dram ve komedi öğelerini dengeli bir şekilde harmanlayan film,Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan, biri 'dondurmacı' diğeri 'deveci' iki arkadaşın sıradan hayatlarının, savaşla nasıl kökten değiştiğini anlatan, İki kafadarın gurbette, memleketlerinden binlerce kilometre ötede verdikleri yaşam mücadelesini merkeze alan film, bu sırada Osmanlı İmparatorluğu’nun girmek zorunda kaldığı 1. Dünya Savaşı’na milliyetçi duygularla destek olabilmek için çırpınışlarına odaklanıyor. Sarsıcı konusuyla savaşın en acı yüzünün altını çizen Türk işi Dondurma.Ayla’nın Müslüm’ün, Çiçero’nun ve şimdi de Türk işi Dondurma’nın yapımcılığını yapan Mustafa Uslu İHA’dan sinema yorumcusu Güneş Coşkun’nun sorularını yanıtladı. Mustafa Uslu Türk İşi Dondurma’nın 3,5 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:Uslu ; “Türk işi Dondurma; Türk sinemasının kendi sinemacıları, kendi evlatları tarafından ihanete uğradığı şu günlerde Türk Sinemasınaiyi gelecek bir film.”“Türk işi Dondurma, çok güzel gerçekten gurur duyabileceğim bir film oldu.İnşallah halkımız beğenir Ayla ve Müslüm’de de çalıştığımız yönetmenimiz Can beyle çalıştık.Bir yapımcı olarak söyleyeceğim çok şey var ama şunu dile getirmeliyim ki, gerçekten bütün oyuncuların yalnız tamamının bebek oyuncusundan, hayvan dostlarımızda oynadı filmde onlara kadar, hatta diyaloğu olmayan yardımcı rolde oynayan arkadaşlara kadar oyunculuk performanslarının yüzde yüz iyi olduğu bir film oldu, halkımızın da bu gözle izlemesini rica ederim” dedi.

Hikaye çok güzel meç etti, savaşa çok farklı bir açıdan Anzak annelerinin gözünden bakmaya çalıştık, savaşın karşı tarafından da olay nasıl oluyor aynı zamanda oradan da gördük. Aslında başıyla sonuyla Çanakkale’ye bağlanan bir film ama Avustralya’da geçiyor. Türk sinemasının kendi sinemacıları, kendi evlatları tarafından ihanete uğradığı vizyondan birer birer filmlerini çeken şu günlerde Türk Sineması’na çok iyi geleceğini düşünüyorum Türk işi Dondurma’nın.“Benim asıl amacım seyredilebilir filmler üretmek”Filmin yönetmeni Can UlkayTürk işi Dondurma’nın aslında çok küçük bir hikayeden alınmış, yorumlanmış, kurgulanmış,tekrar yazılmış gerçek bir hikayeden ama tamamen değiştirilerek, sinema kurgusu üzerine hazırlanmış, bir film özelliği olduğunu belirterek sözlerini su sözlerle sürdürdü;“Çok severek çalıştık, çekerken de çok severek çektik. Benim asıl amacım seyredilebilir filmler üretmek, olduğunca kaliteli, senaryolarına dikkat ederek 2 saat boyunca insanların heyecanlanabileceği, güleceği, severek ayrılacağı, yönetmen olarak mutlu hissedebileceği, yapımcı olarak da paramı vermişim değmiş dedirtecek film yaratmak zaten popüler sinemanın birinci amacı bu olmalı seyirciyi çekmek olduğunu söyledi.



”Seyirciye bir mesajı var Can Ulkay’ın;” 50-100-150 metrelik perdelere bakarken detaylardan çok filmin ne mesajlar verdiğine, baktıklarında 2 saat boyunca iyi bir film izlediklerini düşünüyorlarsa bu bizim için en değerli şey böyle bakmalarını istiyorum, yoksa filmin sağı solu gerçeği hikayesiydi küçük detaylara takılmamalarını gerektiğini belirtti.

”Filmin gösterim öncesi galada filmin dışında Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan film ile Dumlupınar filminin fragmanları ilk kez gösterildi.Türk İşi Dondurma 15 Mart’ta vizyona giriyor.