Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Şeker fabrikaları için toplanan imzalar Başbakanlık'a gönderildi' - ANKARA
Türk - İş Genel Başkanı Atalay: "Şeker fabrikaları için toplanan imzalar Başbakanlık'a gönderildi" - ANKARA - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın salona gelişi - Salondan ve katılımcılardan genel detay - Başkan Ergün Atalay'ın konuşması - Toplanan 1 milyon 690 bin imza 16 çuvala konularak, minibüsle Başbakanlığa gönderilmesiŞeker fabrikaları için toplanan imzalar Başbakanlık'a gönderildi - Türk - İş Genel Başkanı Atalay:"Bundan vazgeçin. Bütün partiler, iktidar partisi olmak üzere herkes, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı, istemiyor. Çünkü bunlar özelleşirse bu fabrikalar kapanır" - "KİT'lerle ilgili de kamuoyuna müjdeli bir haber vereceğini Sayın Başbakan söyledi"ANKARA (AA) - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, şeker fabrikalarının kapatılması kararına ilişkin, "Bundan vazgeçin. Bütün partiler, iktidar partisi olmak üzere herkes, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı, istemiyor. Çünkü bunlar özelleşirse bu fabrikalar kapanır." dedi. Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlattıkları kampanyada toplanan 1 milyon 690 bin imzanın yer aldığı klasörlerin hükümete iletmesi için kendisine teslim edildiğini hatırlatarak, Türk - İş yönetimi olarak bir komisyon oluşturup konu ile ilgili dosya hazırladıklarını söyledi.
Toplanan imzalardan oluşan klasörü, 31 Mart'ta Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları görüşmede sunduklarını belirten Atalay, "363 yapraktan oluşan 7 bin 397 imza bulunan klasörü Sayın Başbakan'a takdim ettik." dedi. Atalay, topladıkları imzalardan oluşan çuvalları, bir araca yükleyip Başbakanlık'a teslim edeceklerini aktardı.Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, diğer özelleştirme yapılan kurumlar ile karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Atalay, "Şu anda çıkan 14 fabrikayı özelleştirdikleri zaman, 4'ünü alan firmalar çalıştırır, 10 tanesini kapatırlar. Bununla ilgili Sayın Başbakan'a, Sayın Elitaş'a ve kamuoyuna her ortamda söylemeye devam ettik, söylemeye devam ediyoruz. Bundan vazgeçin." ifadelerini kullandı.Atalay, toplanan imzaların ardından 200 binin üzerinde imzanın daha geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Bundan vazgeçin. Bütün partiler, iktidar partisi olmak üzere herkes, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı, istemiyor. Çünkü bunlar özelleşirse bu fabrikalar kapanır. Doğuda sosyal amaçlı kurulan fabrikaların bir tanesini çalıştıramazlar. Sayın Başbakan'ın bana ifadesi de şu, 'Bu fabrikalar çalışmaya devam edecek, daha fazla üretecekler.' Onunla ilgili de dedim ki 'Sayın Başbakanım, bununla ilgili bizim gerekçelerimiz bu.' Kendisine dosya ile sunduk, bilgileri ve belgeleri sunduk."Kısa zaman içerisinde Başbakanın bununla ilgili bir açıklama yapacağını umduklarını dile getiren Atalay, "Buradan bir kez daha sesleniyorum. Bundan vazgeçin. Bu yol doğru bir yol değil. Çünkü şeker fabrikalarını bu şekilde özelleştirirseniz nişasta bazlı şeker lobisine prim verirsiniz. Yüzde 5'e indirildi. Ülke için güzel bir karar, hayırlı bir karar. Ama şeker üst kurulu 18 aydır yok, bunları denetleyecek insan yok. Bir an evvel şeker üst kurulu kurulsun, bu nişasta bazlı şeker kaçak yollardan ülkemize girmesin." ifadelerini kullandı. - Taşeron işçilerTaşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili Başbakan Yıldırım'la görüşmesine de değinen Atalay, "Bugün son gündü. Giremeyenler var. KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü), ALO hatlarında çalışanlar, bilgi işlem merkezinde çalışanlar ve karayolları başta olmak üzere asıl işi yapıp da yüzde 70'e takılanlar var. Başbakan'a ifade ettik. Sayın Başbakan'ın ifadesi şu, 'KİT'lerle ilgili açıklama yaptık'. Kısa bir zaman içerisinde KİT'lerle ilgili de kamuoyuna müjdeli bir haber vereceğini Sayın Başbakan söyledi.
" değerlendirmesinde bulundu.Atalay, yoğun bir katılım ile 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Hatay'da kutlayacaklarını bildirdi.Toplanan 1 milyon 690 bin imza 16 çuvala konularak, Türk - İş ve Şeker - İş yöneticileri tarafından bir minibüse yüklendi. Çuvallar, yöneticilerin de bindiği minibüsle Başbakanlığa gönderildi.