Türk- İş Genel Başkanı Atalay, “Asgari ücrette 2 bin 578 liranın altını konuşmayız”

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücrette 2 bin 578 liranın altını konuşmayız” dedi.

Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu, "Türkiye'de Türk-İş var" ve "Emeğimizden de vatanımızdan da vazgeçmeyiz” sloganlarıyla bir otelde düzenlendi.

Devam eden asgari ücret görüşmelerine devam eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK’le beraber hareket ettiklerini ifade etti.

Bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu vurgulayan Atalay, "Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız, bunu bize getirmenin bir anlamı yok, o masada oturmayız" dedi.

Kıdem tazminatı hakkında görüşlerini dile getiren Atalay, "Kıdem tazminatını almayan çalışanlar var, bu çalışanların kıdem tazminatını alması için yapılacak bir düzenlemeye her türlü desteği vermeye hazırız ama bu mevcut yapıyı bozdurmayız. Geriye doğru gidiş olursa bizim buralarda durmamızın anlamı yok. Herkes ceketini alıp gitsin” diye konuştu.

"EYT konusunda bir yerden başlamak lazım" Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değinen Atalay, "EYT konusunda bir yerden başlamak lazım, bir şeyler yapmak lazım. Sebebi şu; kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35. Bunları kayıt içerisine almak lazım. Böylece vergi alınacak, sigorta ödenecek, örgütlülük artacak. 17 milyon çalışanın sadece 2 milyonu örgütlü” değerlendirmesini yaptı. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki endişelerini dile getiren Atalay şu ifadeleri kullandı: "Düşünebiliyor musunuz, 500 dairelik bina yapıyor, binada 2 bin tane oda var ama bir oda fiyatını çalışanların yaşamı için harcamıyor. Çalışanlar çadırlarda yatırılıyor ve orada çıkan yangında maalesef can veriyor. Bu ülkemizin problemi, bu bizim problemimiz. Bunu çözmesi gerekenler ülkeyi yönetenler. Maalesef bugüne kadar bununla ilgili düzgün bir netice alamadık. Kamyon, traktör kasalarında tarım işçileri can vermeye devam ediyor. Parkta oynaması, okula gitmesi gereken çocuklarımız çalıştırılıyor. Ülke olarak bu sorunu da çözmemiz lazım." "AVM'de çalışanlara sahip çıkmalıyız" Türkiye genelinde 300 civarında alışveriş merkezi (AVM) bulunduğuna ve buralarda toplam 500 bin kişinin çalıştığına dikkati çeken Atalay, tamamına yakını asgari ücretle ve günde 10 saatten fazla çalışan bu işçilere sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.



Genel Kurul Divan Başkanlığına Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak seçildi. Genel kurulda her meslekten bir temsilci yer aldı.



