Türk - İş Başkanı Atalay, "Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler" seminerine katıldı - BİTLİS - Türkiye İş Sendikaları Konfederasyonu (Türk - İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması - Tatvan'daki otelin konferans salonunda düzenlenen İşçi Eğitim Semineri'nden detaylar"Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler" semineri - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Taşeronların kadroya alınmasının ardından KİT'lerle ilgili kadro konusu açıklığa kavuşturulamadı"BİTLİS (AA) - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Taşeronların kadroya alınmasının ardından KİT'lerle ilgili kadro konusu açıklığa kavuşturulamadı." dedi. Atalay, Bitlis 'in Tatvan ilçesindeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen "Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler" konulu seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 6 milyon kişi olduğunu söyledi.
Bu sayı kadar da emekli ve işsiz bulunduğunu belirten Atalay, "Topladığınız zaman bu ülkede bin 600 liranın altında alan 20 milyon insan var. Bin liranın altında alan var. Hiç almayan var." diye konuştu. Atalay, kıdem tazminatına da değinerek, "Kıdem tazminatıyla ilgili, nokta kadar geri gitmezler, gidemezler, haberiniz olsun." dedi. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atalay, şunları kaydetti:"Taşeronların kadroya alınmasının ardından KİT'lerle ilgili kadro konusu açıklığa kavuşturulamadı. Resmi rakamları bilmememize rağmen Bakanlığın açıkladığı 750 bin civarında arkadaşımız, taşerondakiler kadroya girdiler. Biz, 'asıl işi yapanlar kadroya girsin' derken, asıl işi yapanlar kenarda kaldılar. Onlar da bizim insanımız, bizim kardeşimiz. İsabetli oldu, güzel oldu. Ama asıl işi yapıp 80 bin civarında arkadaşımız şu anda dışarıda bekliyor. Bu enerjide, madende, PTT'de, şekerde, TRT'de, demiryollarında var. Belki kırk kalem sayabiliriz. Toplandığında 80 bin kişi."Seminer yarın sona erecek.