Türk-İş 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, '' Bu sene 1 Mayıs'ı Hatay'da yapacağız. Yoğun bir katılımla işçinin meselesini, problemlerini Hatay'dan Türkiye kamuoyuna, ülkeyi yönetenlere anlatmaya gayret edeceğiz'' dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında Şeker İş Sendikası'nın topladığı 1 milyon 690 bin imzayı 27 Mart'ta Türk-İş'e teslim ettiğini belirterek, ''İmzaları teslim aldığımız gün Türk İş Yönetim Grubu olarak bir karar aldık ve bir komisyon oluşturduk. Şeker İş Sendikası'ndan imzaları teslim alan komisyon Nazmi Irgat başkanlığında, Zekeriya Nazlım, Hasan Öztürk, Ferhan Tuncel, Zekeriya Özdeş, Hülya Uzuner Duransoy'dan oluşuyor'' diye konuştu.

30 Mart'ta Başbakanlığa bir yazı yazdıklarını kaydeden Atalay, '' Elimizde size iletilmek üzere TC kimlik numaraları yazan 1 milyon 690 bin imzayı size teslim etmek istiyoruz dedik. Başbakan da bize Cumartesi günü randevu verdi. Verdiği randevuda 363 yapraktan oluşan, içinde 7 bin 397 imza bulunan 125 klasörü Başbakan'a takdim ettik. Bu dosyalar Türkiye'nin vilayetlerinden toplanan ve TC kimlik numaraları yazan imzaların örneği. Bir de elimizde 25 çuval imza var. O 25 çuval imzayı da Başbakanlığa teslim edeceğiz'' şeklinde konuştu.

''İktidar partisi de dahil olmak üzere bütün partiler herkes şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı, istemiyorlar'' Şeker fabrikaları özelleşirse nişasta bazlı şeker lobisine pirim verileceğini vurgulayan Atalay, ''Şeker başka yer özelleştirmesine benzemiyor. Şu anda çıkan 14 fabrikayı özelleştirdikleri zaman, dördünü alan firmalar çalışır, on tanesini kapatırlar. Bununla ilgili Başbakan'a , AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a ve kamuoyuna her ortamda söylemeye devam ettik ve devam edeceğiz. Bundan vazgeçin. Bu 1 milyon 690 bin imza bittikten sonra da 200 binin üzerinde imza gelmeye devam ediyor. İktidar partisi de dahil olmak üzere bütün partiler herkes şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı, istemiyorlar. Çünkü bunlar özelleşirse bu fabrikalar kapanır. Doğu'da sosyal amaçla kurulan fabrikaların bir tanesini çalıştıramazlar. Başbakan bu fabrikaların çalışmaya devam edeceğini hatta daha fazla üreteceklerini söyledi.



Kendisine gerekçelerimizi içeren dosyayı sunduk. Önümüzdeki günlerde Başbakan'ın bununla ilgili bir açıklama yapacağını umut ediyorum. Bir kere daha sesleniyorum, bundan vazgeçin, bu yol doğru bir yol değil. Çünkü şeker fabrikalarını bu şekilde özelleştirirseniz, nişasta bazlı şeker lobisine pirim verirsiniz. Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 5'e indirildi. Ülke için güzel bir karar ama Şeker Üst Kurulu 18 aydır yok, bunları denetleyecek insan yok. Bir an evvel şeker üst kurulu kurulsun, bu nişasta bazlı şeker kaçak yollardan ülkemize girmesin'' ifadelerini kullandı. Taşeronla ilgili bu gün son gün olduğunu ve giremeyenler olduğunu dile getiren Atalay konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT), alo hattında çalışanlar var, bilgi işlem merkezleri var, Kara Yolları başta olmak üzere asıl işi yapıp da yüzde 70'e takılanlar var. Bunu da Başbakan'a ifade ettik. Başbakan da kısa bir zaman içinde kitlerle ilgilide kamuoyuna müjdeli bir haber vereceğini söyledi.



'' '' Bu sene 1 Mayıs'ı nasip olursa Hatay'da yapacağız'' Türk İş'in 1 Mayıs'ı son 5 senedir İstanbul'da kutladığını kaydeden Atalay, '' İstanbul'dan sonra işçinin başkenti Zonguldak'ta yaptı. Terörün tavan yaptığı bir dönemde Çanakkale'de yaptı. 15 Temmuz'dan sonra da Ankara'da yapması gerekiyordu, Tandoğan Meydanı'nda yaptı. Bu sene 1 Mayıs'ı nasip olursa Hatay'da yapacağız. Yoğun bir katılımla işçinin meselesini, problemlerini Hatay'dan Türkiye kamuoyuna, ülkeyi yönetenlere anlatmaya gayret edeceğiz'' açıklamalarında bulundu. Konuşmanın ardından içinde imzaların olduğu 25 çuval Başbakanlığa teslim edilmek üzere araca yüklendi.