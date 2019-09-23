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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Hava Yolları yeni uçağına Sivrihisar adını verdi

Türk Hava Yolları yeni uçağına Sivrihisar adını verdi

Uçağın fotoğrafı

İstikbal Kurtuluş Savaşı Sosyal Medya Fedakarlık Gökyüzü 

-Yahya üstün twitter ekran görüntüsü
-Arşiv İstanbul Havalimanı-uçaklar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Hava Yolları, filosuna kattığı Airbus A321 NEO tipi uçak TC-LSH kuyruk tescili uçağa Sivrihisar adını verdi. Yeni uçağın teslim alındığını Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu. Türk Hava Yolları filosuna kattığı yeni Airbus A321 NEO tipi uçak TC-LSH kuyruk tescili uçağa, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zorlu şartlarında Sivrihisar halkı tarafından orduya bağışlanan “Sivrihisar Teyyaresi”nin adını verdi. Sivrihisar halkı uçağı kendi paralarıyla almıştı Kurtuluş Savaşı`nda Anadolu halkının fedakarlık sembolü olan "Sivrihisar Tayyaresi” 1921 yılında Sivrhisar halkının kendi aralarında topladığı para ile orduya alındı. İstikbali gökyüzünde arayan Sivrihisarlıların, zor şartlarda satın aldığı uçağın Çift kanatlı, Bregue 14-2B tipi uçak olduğu biliniyor. Türk Hava Yolları filosuna katılan yeni Airbus A321 NEO tipi uçak TC-LSH kuyruk tescili ile Sivrihisarlıların anısını gökyüzünde yaşatacak. Türk Hava Yollarının yeni teslim aldığı Airbus A321 NEO tipi uçağın adının “Sivrihisar ” olduğunu Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu. Üstün sosyal medya hesabından “Sene 1921, “Sivrihisar Teyyaresi” kurtuluş savaşı mücadelesine destek olmak amacıyla Sivrihisar halkı tarafından orduya hediye edildi. Sene 2019 Sivrihisar uçağı Türk Hava Yolları filosunda şanlı bayrağımızı taşımaya devam edecek” paylaşımını yaptı (YM-
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