Türk donanmasına hizmet eden DTKYT dünyanın en iyi timlerinden biri



- Dünya’nın en iyi denizaltı kurtarma timlerinden biri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ‘Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi’. Tam donanımlı uzman kişilerden oluşan tim, Mavi Vatan-2019 Tatbikatında gösterdiği performansla göz doldurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatı Akdeniz etabında Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT) görev aldı. İlk Cevap Stokları ve özel eğitimli 10’u Tabip 10’u Sağlık Astsubayı toplam 20 sağlık personelinden oluşan DTKYT, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, acil durumlarda hizmet veriyor. DTKYT, donanmaya bağlı gemilerde hazırladıkları acil müdahale istasyonları ile gemileri adeta yüzen hastaneye çeviriyor. Konuşlandıı yüzer unsurun sağlık imkan ve kabiliyetlerine entegre olan DTKYT, platform üzerinde radyolojik ve biyokimyasal tetkikler, hasar kontrol cerrahisi, ara yoğun bakım, basınç odası tedavisi ve hava yolu ile hasta nakli yapabiliyor. TCG ALEMDAR üzerinde teletıp imkanlarını da kullanarak daha fazla uzman konsültan hekim desteği sağlayabiliyor. DTKYT, Mavi Vatan 2019 Tatbikatında gösterdiği performans ile göz doldurdu. Tatbikat bölgesine hava yolu ile intikal eden DTKYT Yardım Timi TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları ile hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı. DTKYT Kıdemli Tabip Subayı Tabip Albay Ali İhsan Günerigök yönetiminde denizaltı kurtarma senaryosunda gemiye getirilen kazazedelerin tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri DTKYT tarafından yapıldı. Tim, ayrıca 6 saatlik hazırlık durumu ile 7/24 olası yüzeye çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı kazalarında tıbbi ihtiyaçlara cevap verebilecek dünyadaki en önemli ekiplerinden biri.

