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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türk Dili Konuşan Ülkeler Gazeteciler Vakfı heyetinden AA'ya ziyaret - İSTANBUL

Türk Dili Konuşan Ülkeler Gazeteciler Vakfı heyetinden AA'ya ziyaret - İSTANBUL

- Ziyaretten detaylarTürk Dili Konuşan Ülkeler Gazeteciler Vakfı'ndan AA'ya ziyaret - Kazakistan'daki 5 farklı şehirden gelen, çeşitli gazete ve televizyonların çalışanlarından oluşan heyet üyeleri, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıİSTANBUL (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler Gazeteciler Vakfı heyeti, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.Kazakistan'daki 5 farklı şehirden gelen, çeşitli gazete ve televizyonlarda çalışan heyet üyelerini, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ağırladı.Vakıf Başkanı Naziya Zoyahmergenkızı, AA'yı yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye ile Kazakistan arasında gelişen ilişkilere değindi.Altınalan da AA'nın çalışma sistemi hakkında bir sunum gerçekleştirerek, kurumun tarihi ve yayın politikalarıyla ilgili bilgiler verdi.Türkiye'de ajans haberciliğinin zorluğu ve hassasiyetine dikkati çeken Altınalan, "Çünkü AA'nın her haberi mahkemede delil kabul edilir. Biz bir haberi mutlaka birkaç yerden teyit eder, ondan sonra servis ederiz. Bir medya mensubu AA'nın geçtiği bir habere kesin doğru olarak bakar." diye konuştu.
Sunum sonrasında heyet, AA'daki birimleri gezdi.

Televizyon Politika Hassasiyet 

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