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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Türk çoban, av ve bekçi köpekleri yarıştı

Türk çoban, av ve bekçi köpekleri yarıştı

Köpek yarışmasından görüntüler

Yarış Çoban Köpeği Köpek Gori 

-Köpeklerden görüntü
-Katılanlar
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nın 6. etabı gerçekleştirildi.
Yarışmada dereceye giren 3 ırkın birincilerinin Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı belirtildi. Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nın 6. etabına Türkiye’nin dört bir yanından katılım gerçekleşti. Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri kategorisinde yapılan yarışmaya 350'den fazla köpek dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada, özellikle çoban ve kangal köpeklerinin büyüklükleri ile bir çoban köpeğinin 2 kişi tarafından güçlükle kaldırabilmesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yarışma sonunda dereceye giren 3 ırkın birincilerinin Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı belirtildi. Yarışmacılar, köpeklerin bakımının çok zor ve zahmetli olduğunu ancak onlara kendi çocukları gibi baktıklarını söyledi.

Yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini ifade eden köpek sahipleri, köpeklerini yarışmaya hazırladıktan sonra jüri önüne çıkardı. Hayvan sahipleri, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya vermiş olduğu destek ve katkıdan dolayı teşekkür etti.
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