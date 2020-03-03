Türk bayrağı var diye dövdüler

-Detaylar ellerinde ki kan

-Türk bayraklı tişort



( EDİRNE ) EDİRNE



- Yunanistan'a geçen ancak Yunan sınır askerleri tarafından yakalananan ve üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört giydiği için dövülen ve parası alindiktan sonra nehire birakilan göçmen ve arkadaşları perişan halde Türkiye'ye sığındı.Türkiye'nin Avrupaya gidecek mültecilere engel olmayacağını açıklamasının ardından mülteciler sınıra akın etti. Yüzbinin üzerin de göçmen sınırı geçmeyi basardı. Ancak bazı göçmenler sınırı geçtiğinde Yunan sınır askerlerine yakalandı. Sınır askerlerine yakalanan bir gruptan bir kisi Yunan askerlerinin üzerin de Türk bayrağı baskılı tişörtü gördükten sonra dövdüklerini ve paralarını aldıktan sonra tekrar nehire bıraktıklarını söyledi.







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