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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Türk Askerinin Münbiç'teki Devriyesi Sürüyor

- Türk Askerinin Münbiç'teki Devriyesi Sürüyor

Cep telefonu görüntüleri:

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Zırhlı Birlik Cep Telefonu Trol 

-Türk bayraklı zırhlı araçlar, devriyesi

( CERABLUS ) - Türk askerinin Münbiç'teki devriyesi sürüyor CERABLUS

- Türk ordusunun Münbiç sınırında PYD kontrolünde bölgelerin yakınlarındaki devriyesini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon düzenleneceğini açıklamasının ardından Münbiç'teki hareketlilik sürüyor. Bölgedeki Türk ordusuna ait zırhlı birliklerin devriyesi sürüyor. PYD kontrolündeki bölgelerin yakınında devriyelerini sürdüren zırhlı birliklerin Quabasin - El Humran arasındaki devriyesi bölge halkı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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