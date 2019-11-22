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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı

- Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı

Suriyelilerin toprağı öpmesi

Secde Sınır Kapısı Şili Terör Örgütü 

-Suriyelilerin geçişi
-Detay

(RESULAYN) - Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandıRESULAYN

- PKK/YPG terör örgütünün baskısından kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bugün ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, Türk askerinin alnını öperek vedalaşırken yıllar sonra geri döndükleri ülkelerinde ise secde edip toprağı öptü. Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn kentine dönen yaklaşık 100 kişilik Suriyeli gurup, yıllar sonra doğdukları topraklara dönebilmenin büyük sevincini yaşadı. Ceylanpınar ile Rasulayn arasındaki sınır kapısından geçen Suriyeliler, önce Türk askerine sarılıp alnını öptü. Askerlerle vedalaşan Suriyeliler, ülkelerine adımlarını attıkları anda ise secdeye kapanarak toprağı öptü. Büyük sevinç yaşayan Suriyeliler, "Elhamdülillah, çok şükür. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'ndan razı olsun" diyerek mutluluklarını ifade etti.

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