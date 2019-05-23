Türk adayların seçim heyecanı - BELÇİKA

- Belçika Federal Parlamentosu milletvekili adayı Emir Kır AA muhabirine açıklamalarda bulundu - Brüksel Bölge Parlamentosu adayı Mustafa Ulusoy AA muhabirine açıklamalarda bulundu - Türk kökenli adaylar pazar yerinde vatandaşlarla konuşmaları ve şehirden detay görüntüler Belçika'da Türk adayların seçim heyecanı - Belçika'da pazar günü yapılacak federal ve bölge parlamentoları seçimlerinde yarışacak Türk kökenli adaylar, 60 yıldır toplumun bir parçası oldukları ülke için çeşitli projelerle halkın sorunlarına çözüm arıyor - Federal Parlamento için yarışan Türk adaylardan Saint - Josse Belediye Başkanı Emir Kır: - "Belçika'da sağcılar ve popülist eksenli partilerin yönetimiyle ülke 5 yılda ciddi bir sosyal kıyıma uğradı" - Brüksel Bölge Parlamentosu adaylarından Mustafa Ulusoy: - "Bizim partimiz (MR) zorunlu entegrasyon sürecini öngörüyor ve ben bunu destekliyorum"BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - Belçika'da pazar günü yapılacak seçimlerde 30 civarında Türk kökenli aday, federal ve bölge parlamentolarında yer alabilmek için yarışıyor.Başkent Brüksel 'de seçim kampanyası boyunca sokak sokak dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Türk kökenli adaylar, özellikle eğitim, sosyal projeler, yabancı düşmanlığı, konut ve işsizlik gibi sorunlara eğiliyor.Flaman bölgesindeki Gent kenti de Türk adayların aktif olduğu yerler arasında bulunuyor.Başkent Brüksel ’in en küçük belediyesi Saint - Josse’un Belediye Başkanı Emir Kır, Belçika Federal Parlamentosu için yarışacak Türk kökenli adaylardan.Belçika doğumlu Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belçika'da sağcılar ve popülist eksenli partilerin yönetimiyle ülke 5 yılda ciddi bir sosyal kıyıma uğradı. Emeklilik yaşı 67'ye çıktı. Birçok sağlık masrafları karşılanmazken, hayat da zorlaştı." dedi. Mevcut hükümet döneminde yabancıların haklarının kısıtlandığına dikkati çeken Sosyalist Parti üyesi Kır, "Sürekli terörle Müslümanlar özdeşleştirilmeye çalışıldı. Helal kesim yasağı getirildi. Camilere yapılan baskınlar söz konusu." diye konuştu. Kır, saydığı nedenlerden dolayı Sosyalist Parti olarak iktidara gelmek istediklerini ve İtalya'da sağın yükselişini örnek göstererek, Belçika'nın da aynı kaderi paylaşmaması gerektiğini vurguladı.Devletin vatandaşlar arasında ayrım gözetmemesi ve herkese eşit davranması gerektiğini dile getiren Kır, konuştuğu vatandaşların özellikle alım gücündeki düşüş ve ayrımcılıktan şikayet ettiğini söyledi.
- "Yapılan bir takım algılarla yabancı düşmanlığı yaygınlaştı" Brüksel Bölge Parlamentosu adayı Mustafa Ulusoy ise muhalefetteki Reformist Hareket (MR) partisi adına yarışacak.Belçika'ya yaklaşık 15 yıl önce Türkiye'den geldiğini aktaran Ulusoy, 2012'den bu yana belediye meclis üyesi olduğunu ifade etti. Ulusoy, başkent Brüksel 'in artık yaşanmaz hale geldiğini belirterek, "Bizim partimiz zorunlu entegrasyon sürecini öngörüyor ve ben bunu destekliyorum. İnsanları bu ülkeye entegre etmeyeceksiniz, sonra da bundan şikayet edeceksiniz." dedi. "Yapılan bir takım algılarla yabancı düşmanlığının yaygınlaştığını" söyleyen Ulusoy, bu konuda entegrasyon sürecini yöneteceklerini, 50 yılı aşkın süredir Belçika'nın Türk kökenlilere kucak açtığını anımsattı. - 8 milyondan fazla kişi sandığa gidecekYaklaşık 230 bin Türk kökenlinin yaşadığı Belçika'da beş yılda bir düzenlenen federal ve bölgesel parlamento seçimleri, 18 yaşını doldurmuş 8 milyon civarında seçmenin katılımıyla 26 Mayıs pazar günü yapılacak.İki kanatlı olan Belçika Federal Parlamentosu, Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Federal düzeydeki seçimlerde 150 üyeli Temsilciler Meclisi üyeleri belirlenecek.Seçimlere federal ve bölgesel düzeyde 30 civarında Türk aday katılacak.
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