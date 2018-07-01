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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Turizmci otel odasında ölü bulundu

Turizmci otel odasında ölü bulundu

Otelin önünde polis araçları

Mülkiye Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Yıldızlı Cenaze Aracı 

-Olay Yeri İnceleme ekibi otele girişi
-Cenazenin otelden çıkarılışı
-Maktulün komşusu ile röportaj
-İşletmecinin fotoğrafı

( ANTALYA )- Antalya’da 20 yıldır otel işletmeciliği yapan turizmci oteldeki odasında ölü bulundu ANTALYA

- Antalya'nın Kemer İlçesi’nde bulunan 4 yıldızlı otelin işletmecilerinden 62 yaşındaki turizmci Ahmet Fehmi Demirsü, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, mülkiyeti Kemer Belediyesi'ne ait Asdem Park Oteli'nin yaklaşık 20 yıldır işletmeciliğini yapan ortaklardan 62 yaşındaki Ahmet Fehmi Demirsü, dostlarıyla yemek yedikten sonra dün sabaha karşı otele geldi. Otel odasında dinlenen Demirsü, uzun süre ortalarda gözükmeyip cep telefonlarına da yanıt vermeyince, otel idaresi odaya görevli göndererek durumdan bilgi almak istedi. Odaya giden görevli, Demirsü'yü yatağın yanında yere yığılmış biçimde bulunca ambulans çağrıldı. Kemer'deki özel bir hastaneden gelen sağlık ekibi yaptığı muayenede Demirsü'nün hayatını kaybettiğini belirleyince polise bilgi verildi.
Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme görevlileri Demirsü'nün ölü bulunduğu odadan delil toplarken ekipler otel önündeki caddede güvenlik önlemi aldı. Otelin arkasına çekilen cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Demirsü'nün cenazesi, burada nöbetçi savcının adli tabip ile birlikte yaptığı incelemenin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.
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